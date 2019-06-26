واشنطن: ندرس حزمة عقوبات جديدة على طهران

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

أعلنت واشنطن أنها تدرس حزمة جديدة من العقوبات على إيران،وفيما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن العقوبات ستجلب طهران إلى المفاوضات،التي بدأت موجة جديدة من «الابتزاز النووي»، مصعدة من لهجتها تجاه الأوروبيين،بالتزامن مع تحذيرات شديدة اللهجة أطلقتها باريس من انتهاك الاتفاق النووي مصحوبة بإعلان حلف شمال الأطلسي «ناتو» عن قلقه الشديد إزاء السلوك الإيراني الداعم للمنظمات الإرهابية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وقرارها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه يعتقد أن العقوبات والضغوط التي تمارسها واشنطن على النظام الإيراني ستدفع به إلى طاولة المفاوضات.وأضاف بولتون في مؤتمر صحفي في ختام القمة الأمنية الثلاثية التي جمعت كلاً من إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة في القدس، أن طهران لا تظهر حالياً جدية بشأن الحل الدبلوماسي، لكن العقوبات ستدفعها في نهاية المطاف إلى إجراء الحوار مع أمريكا.

وأضاف بولتون إنه إذا كانت إيران معنية بالحل الدبلوماسي، لما عملت على انتهاك الاتفاق النووي، فهناك أدلة متزايدة بشأن الانتهاكات الإيرانية، فضلاً عن دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية. واستعرض مستشار الأمن القومي الانتهاكات الإيرانية الأخيرة في المنطقة، مثل استهداف ناقلات النفط ومنشآت نفطية وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة، مضيفاً «هذا الأمر غير مقبول». قال بولتون «إن الخطر سيكون أكبر على إيران إذا استمرت في سلوكها، وآمل أن تعمل الورشة دون أي تدخلات إيرانية».

من ناحيته قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود لرويترز إن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفاً أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات. وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه جنيف «سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات».

إلى ذلك حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء من أن انتهاك إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيشكل «خطأ فادحاً» و«رداً سيئاً على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة» على طهران.

وتأتي تحذيرات لودريان بعد إعلان مستشار الأمن القومي الإيراني أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي اعتباراً من السابع من يوليو، حسب ما نقلت وكالة أنباء «فارس» الثلاثاء.

من ناحيته أعرب الأمين العام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبيرغ عن قلق الحلف إزاء سلوك إيران وقال إن الحلف بجميع أعضائه يشعر بقلق تجاه تصرفات وسلوك إيران ودعمها للمنظمات الإرهابية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وقرارها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.