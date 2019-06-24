تظاهرة في براغ تطالب باستقالة رئيس الوزراء

المصدر: براغ - أ.ف.ب

غصّ وسط العاصمة التشيكية براغ، أمس، بالمحتجين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء أندريه بابيش على خلفية اتهامات له بالفساد، في تظاهرة جمعت بحسب منظّميها ووسائل الإعلام نحو 250 ألفاً، لتكون بذلك الكبرى في تاريخ البلاد منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.

والملياردير البالغ 64 عاماً متهم منذ العام الماضي بأنه متورط في عملية احتيال تقدّر قيمتها بمليوني يورو من الاتحاد الأوروبي، فيما توصّلت عملية تدقيق أجرتها المفوضية الأوروبية إلى وجود تضارب في المصالح بين صفتيه كسياسي ورجل أعمال.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن عملية التدقيق شابتها «أخطاء»، وأن بابيش رفض الرضوخ.