سؤال للجيش الأمريكي على "تويتر" يفتح جراح الأمريكيين

قبل أيام من بدء العطلة السنوية التي يستذكر الأمريكيون خلالها الأشخاص الذين قضوا خلال خدمتهم في القوات المسلحة، سأل الجيش الأمريكي عبر صفحته في "تويتر" الناس كيف تأثروا بالوقت الذي قضوه في الجيش لتنهال الردود المليئة بالمآسي.

وحصد السؤال نحو عشرة آلاف رد منذ نشر أواخر الأسبوع الماضي، كانت الكثير منها تحت هويات مجهولة أو تضمنت تفاصيل لم يكن من الممكن التأكد من صحتها بشكل مستقل. لكنها رسمت صورة مروعة للثمن الذي دفعه أولئك الذين قاتلوا في الحروب الأمريكية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

How has serving impacted you?