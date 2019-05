بالفيديو.. ذهبا في مهمة لتنظيف برج فعلقا في "أرجوحة الرعب"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن عاملين كانا ينظفان أعلى برج ديفون، الذي يتكون من 50 طابقا، عندما خرجت المنصة التي كانا عليها عن السيطرة.

وأظهرت لقطات، التقط بعضها من مروحية وأخرى من الأرض، المنصة وهي تتأرجح جيئة وذهابا في السماء، وتصطدم أحيانا بالمبنى في قوة.

وخلال ذلك، حاول الرجلان التمسك بزوايا المنصة، حتى لا يواجها خطر السقوط من ارتفاع شاهق يصل إلى نحو 150 مترا.

ووفقاً لسكاي نيوز قالت السلطات الأمريكية في أوكلاهوما إن الرجلين كانا في وضع خطير للغاية، لكن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراجهما من هذا المأزق بعد جهود مضنية، دون أن يصابا بأذى.

Two workers had to be rescued from an “out of control” lift at the top of Oklahoma City’s Devon Tower. pic.twitter.com/jFgJAissE1