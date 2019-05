كوريا الشمالية تعاود إطلاق الصواريخ وسيئول تثنيها عن إثارة التوتر

أطلقت كوريا الشمالية عدة "قذائف قصيرة المدى غير محددة" نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم السبت، مما دفع كوريا الجنوبية لحث جارتها على "التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية".

وكان جيش كوريا الجنوبية وصف العملية في بادئ الأمر بأنها إطلاق صاروخ لكنه قدم فيما بعد وصفا أكثر غموضا.

وجاءت أحدث عملية إطلاق بعد اختبار كوريا الشمالية لما وصفته بنظام للأسلحة التكتيكية الموجهة في أبريل.

ويشتبه محللون بأن التصعيد في نشاط بيونغ يانغ العسكري يعد محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي بعد فشل قمة بين البلدين في فبراير.

وحثت الرئاسة في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ على الكف عن القيام بمزيد من هذه الأفعال في أحد أشد البيانات لهجة منذ شرعت الكوريتان في جهود للمصالحة أوائل العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في سيئول في بيان "نشعر بقلق شديد بشأن أحدث إجراء للشمال". وأضافت أنه ينتهك اتفاقا عسكريا بين الكوريتين.

وتابعت المتحدثة قائلة، بعد اجتماع حضره وزير الدفاع ومستشارو الأمن بالرئاسة ورئيس المخابرات، "نتوقع من كوريا الشمالية المشاركة بفعالية في الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على وجه السرعة".

وفي تغريدة على تويتر صباح اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال يثق في أن بإمكانه التوصل لاتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال الرئيس الأمريكي "اعتقد أن كيم جونج أون يدرك تماما الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكوريا الشمالية ولن يفعل شيئا يعطلها أو يقضي عليها. وهو يعرف أيضا أنني معه ولا أرغب في النكوص بوعدي معه. الاتفاق سيتم!".

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!