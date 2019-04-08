ترامب يعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، رأس حربة الدفاع عن سياسته المثيرة للجدل في شأن الهجرة، "ستغادر منصبها"، وأنّ رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكآلينان سيحلّ محلّها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأودّ أن أشكرها على خدمتها".

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف في تغريدة ثانية "يسرّني أن أعلن أنّ كيفن ماكآلينان، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع!".

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٧ أبريل ٢٠١٩

وكانت نيلسن انضمت إلى إدارة ترامب في يناير 2017 مساعدة لأول وزير عيّنه على رأس هذه الوزارة جون كيلي، وعندما قرّر ترامب تعيين كيلي في منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في يوليو 2017، أصبحت كيرستن مساعدة له، وما هي إلاّ بضعة أشهر حتى عيّن ترامب كيرستن وزيرة للأمن الداخلي في أكتوبر 2017.

ومع تسلّمها حقيبة الأمن الداخلي، أصبحت كيرستن رأس حربة ترامب في الدفاع عن سياسة الهجرة التي ينتهجها وفي وضع هذه السياسة موضع التطبيق، بما في ذلك فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن والديهم، وهو إجراء لقي انتقادات واسعة في الداخل والخارج على حدّ سواء.

ولطالما وُصفت العلاقة بين نيلسن وترامب بالصعبة، لكن على الرّغم من أنّ كثيرين كانوا يقولون إنّ الرئيس يشكو دوماً من عمل وزيرته، فهي ظلّت على ولائها الشديد له.

والشهر الماضي، دافعت كيرستن عن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو أحد أبرز الوعود الانتخابية للرئيس الجمهوري.