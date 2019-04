ترامب يعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، رأس حربة الدفاع عن سياسته المثيرة للجدل في شأن الهجرة، "ستغادر منصبها"، وأنّ رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكآلينان سيحلّ محلّها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ستغادر منصبها، وأودّ أن أشكرها على خدمتها".

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

وأضاف في تغريدة ثانية "يسرّني أن أعلن أنّ كيفن ماكآلينان، المفوّض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي. أنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع!".

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!