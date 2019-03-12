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أمريكا تسحب كافة دبلوماسييها من فنزويلا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

 قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسييها المتبقيين في سفارتها في العاصمة الفنزويلية كراكاس، فيما تسوء الأوضاع في فنزويلا، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الاثنين.

وقال بومبيو في حسابه الرسمي على " تويتر "  أنّ "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أنّ وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكّل قيدا على السياسة الامريكية".

يذكر أن واشنطن كانت قد طلبت في 24 يناير الماضي، من الطاقم الدبلوماسي "غير الضروري" مغادرة فنزويلا التي تشهد صراعا مريرا على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خوان غوايدو وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ودعت واشنطن في ذلك اليوم أيضا رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا للرحيل عن هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية.

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