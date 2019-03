أمريكا تسحب كافة دبلوماسييها من فنزويلا

قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسييها المتبقيين في سفارتها في العاصمة الفنزويلية كراكاس، فيما تسوء الأوضاع في فنزويلا، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الاثنين.

وقال بومبيو في حسابه الرسمي على " تويتر " أنّ "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أنّ وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكّل قيدا على السياسة الامريكية".

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.