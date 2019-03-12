أمريكا تسحب كافة دبلوماسييها من فنزويلا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسييها المتبقيين في سفارتها في العاصمة الفنزويلية كراكاس، فيما تسوء الأوضاع في فنزويلا، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الاثنين.

وقال بومبيو في حسابه الرسمي على " تويتر " أنّ "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أنّ وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكّل قيدا على السياسة الامريكية".

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019

يذكر أن واشنطن كانت قد طلبت في 24 يناير الماضي، من الطاقم الدبلوماسي "غير الضروري" مغادرة فنزويلا التي تشهد صراعا مريرا على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خوان غوايدو وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ودعت واشنطن في ذلك اليوم أيضا رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا للرحيل عن هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية.