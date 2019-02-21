غاندي الرابع يخطّط لفوز حزب المؤتمر في الانتخابات الهندية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

توصل حزبا المؤتمر ودرافيدا مونيترا كازاغام الهنديان إلى ترتيبات بتقاسم المقاعد في الانتخابات المقبلة، ويتوقع إعلانهما عن تحالف بين حزبيهما، ما يشكل منافساً خطيراً لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، زعيم حزب بهارتيا جاناتا الحاكم.جاء ذلك في ضوء لقاء رئيس المؤتمر راهول غاندي بكبار القادة في ولاية تاميل نادو، بمن فيهم رئيس المؤتمر ك. س. ألاجيري، وسلفه ثيرونافو ككارسار.

سيرة ذاتية

ولد راهول غاندي في 19 يونيو 1970، وهو سياسي هندي ينحدر من مجموعة كبيرة من السياسيين، تعرف باسم عائلة نهرو غاندي التي احتلت مكانة بارزة في سياسة الهند منذ أن نالت البلاد استقلالها في عام 1947.

وهو ابن سونيا وراجيف غاندي وحفيد أنديرا غاندي رئيسة الوزراء السابقة، ويحتل حالياً منصب رئيس المؤتمر الوطني الهندي، كما يشغل منصب رئيس مؤتمر الشباب الهندي وزعيم اتحاد الطلبة الوطني في الهند. وغاندي عضو في البرلمان الهندي، ويمثل دائرة أميثي، أوتار براديش، وقد بقي بعيداً عن المجال السياسي العام في طفولته ومطلع شبابه.

وحصل على تعليم ابتدائي في نيودلهي ودهرادون، لكنه تلقى تعليمه في المنزل في وقت لاحق بسبب المخاوف الأمنية. وفي وقت لاحق، التحق بكلية رولنز تحت اسم مستعار، ولم تعرف هويته إلا لعدد قليل من الناس بما في ذلك مسؤولي الجامعة ووكالات الأمن.

دخل غاندي في عالم السياسة في عام 2004 ونافس بنجاح في الانتخابات العامة التي أُجريت في تلك السنة على مقعد أميثي الذي كان يشغله والده في وقت سابق.

وفاز مجدداً في الدائرة الانتخابية في عامي 2009 و2014، وسط دعوات من قدامى المحاربين في حزب المؤتمر لتدخله الأكبر في السياسة الحزبية والحكومة الوطنية، وتم انتخاب غاندي نائب رئيس المؤتمر في عام 2013، بعد أن شغل منصب الأمين العام في السابق.