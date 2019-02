بالفيديو.. عواصف تحرم آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء

حُرمت آلاف المنازل في سيدني من الكهرباء السبت بعد عواصف عنيف اجتاحت كبرى المدن الاسترالية متسببة أيضا بأزمة في حركة المرور ومحاصرة السيارات في مياه الفيضانات وإرجاء مباراة وطنية في كرة القدم.

وضربت أمطار غزيرة وصواعق أجزاء من سيدني في ساعة متأخرة الجمعة وبلغ منسوب الأمطار في بعض المناطق حوالى 60 ملم.

وفي أحد أحياء غرب سيدني الذي شهد فيضانات، وصل منسوب الأمطار إلى قرابة 42 ملم خلال 30 دقيقة فقط.

وقال بايرون دويل من مكتب الأرصاد في ولاية نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس "كانت عاصفة تتقدم ببطء وسط الهواء الدافئ الرطب الذي كان يتحرك على الساحل ... مما تسبب بكل تلك الرطوبة".

Sydney Storm: A damaging end to a humid summer's day. 47mls of rain dumped on Guildford in 30 minutes. @NatashaSquarey #SydneyStorm #7News pic.twitter.com/9Irhi29StM