أمريكا تحذر المهاجرين: سنطردكم جميعاً

المصدر: غواتيمالا ـ وكالات

صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها إزاء المهاجرين، مطالبة إياهم بالتخلي عن فكرة القدوم إلى الأراضي الأمريكية وإلا سيواجهون الطرد.

وجاء التصعيد الأمريكي على لسان سفيرها في غواتيمالا لويس أرياغا قائلاً: «أطلب من كل المهاجرين الذين يفكرون في التوجه إلى الولايات المتحدة التخلي عن ذلك». وأضاف «سيتم توقيفكم والولايات المتحدة تريد طردكم جميعاً».

وتأتي تصريحات أرياغا مع عبور مجموعات صغيرة أولى من المهاجرين الذين غادروا من هندوراس في بداية الأسبوع هرباً من الفقر والعنف، حدود المكسيك الليلة قبل الماضية.

وكانت «قافلة الثلاثاء الماضي» غادرت أول من أمس عاصمة غواتيمالا بعد ليلة أمضاها المهاجرون في مراكز إيواء، لتسلك طريق تيكون أومان التي تقع على الحدود المكسيكية وتشكل نقطة عبور باتجاه الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حوالي مئتي هندوراسي عبروا الحدود بهدوء الليلة قبل الماضية بعد تقديم وثائقهم إلى إدارة الهجرة ليحصلوا على تصريح خاص خلال خمسة أيام.

وقال مدير إدارة الهجرة في المكسيك ايكتور أليمان إن بلاده قررت منح بطاقة زائر لأسباب إنسانية لكل الذين يدخلون بعد تقديم هوياتهم.

وهذه الوثيقة التي يمكن تجديدها، تسمح للمهاجر بالبقاء في المكسيك سنة واحدة والبحث عن عمل فيها والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم.

وكان مجهولون أعلنوا على شبكات التواصل الاجتماعي انطلاق «قافلة المهاجرين هذه الثلاثاء». وغادرت أيضاً قوافل مهاجرين أخرى من السلفادور وغواتيمالا باتّجاه الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أفاد تقرير رسمي أن فصل أبناء المهاجرين عن عائلاتهم بدأ في الولايات المتحدة منذ 2017، أي قبل أن تكشف هذه القضية، وشمل عدداً أكبر «بآلاف» من التقديرات التي أعلنت حتى الآن. وقال التقرير الذي أصدره المفتش العام لوزارة الصحة إنه في غياب معطيات مركزية، يبقى عدد الأطفال المعنيين «مجهولاً».

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت في الربيع سياسة صارمة حيال المهاجرين غير الشرعيين شملت فصل الأبناء عن أسرهم. وأثارت معاناة هذه العائلات استياء حتى في صفوف الجمهوريين.

وأمر ترامب في يونيو الماضي بوقف هذه السياسة، ثم أمر قاضٍ في 28 يونيو بلم شمل العائلات التي تم فصل أفرادها.

وبعد ذلك تعرفت الحكومة على 2700 طفل يجب ضمهم إلى عائلاتهم وعثر على معظمهم.

لكن معدي التقرير قالوا إن سياسة تفريق العائلات بدأت تتسع منذ صيف 2017. وقال إن «آلاف الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم مروا عبر مؤسسات مخصصة للقاصرين الأجانب المعزولين قبل قرار القضاء».

ترامب يغيب عن دافوس

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس دونالد ترامب ألغى رحلة وفد الولايات المتحدة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

وشارك ترامب في منتدى دافوس العام الماضي، وكان يخطط للذهاب مجدداً هذا العام، لكنه انسحب الأسبوع الماضي بينما يخوض معركة مع الديمقراطيين في الكونغرس حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك، ما أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة. وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية إنه كان من المتوقع أن يرأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو وفد الولايات المتحدة بدلاً من ترامب. واشنطن ـ رويترز - د.ب.أ