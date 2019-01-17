ماي تواجه هزيمتها بتحدٍّ متشدد تجاه مجلس العموم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله ــ بقلم: جون رينتول

كان رد رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أسوأ هزيمة حكومية في التاريخ البرلماني الحديث هو التحدي المتشدد. فقد تقبلت معارضة مجلس العموم لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست». لكنها قالت إن التصويت «لا يخبرنا بشيء عما يدعمه المجلس».

رددت ماي على نحو مفاجئ ما قاله جيريمي كوربين، رئيس حزب العمال، في خطابه الختامي في النقاش: «التصويت ضد هذه الصفقة لا يكفي لإظهار أن المجلس ضد أي اتفاق. يجب أيضاً أن يكون لدينا شيء ما».

وعلى الرغم من أن عملية التصويت كانت تاريخية ، فإنها لم توضح ما قد سيحدث لاحقاً. وأظهرت تيريزا ماي أنها تتمتع ببعض الغريزة السياسية من خلال استباق طلب كوربين إجراء انتخابات عامة، فأعربت عن اعتقادها أن حكومتها لا تزال تحظى بثقة مجلس العموم، فيما يبدو موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي عقب التصويت مباشرة بتأكيد أنه سيصوّت ضد اقتراح كوربين غير مألوف نظراً لفشل سياستها الأكثر أهمية المتعلقة بالبريكست.

وبعد أن واجهت تحدياً لقيادتها من حزبها الشهر الماضي، عليها أن تبدأ المهمة الشاقة المتمثلة في محاولة إجبار البرلمان على الاختيار بين الخيارات المعروضة عليه، تحت ضغط شديد من الموعد النهائي لتنفيذ البريكست في 29 مارس المقبل. ولا تزال هناك ثلاثة خيارات، لا يبدو أي منها قادر حتى الآن على الفوز بالأغلبية في مجلس العموم: ترك الصفقة، دون التوصل إلى اتفاق أو عدم المغادرة، عبر استفتاء ثانٍ.

ويواجه كوربين خياراً صعباً إذا لم ينجح اقتراحه بإجراء انتخابات عامة. لكنه لا يبدو كشخص يمهّد الطريق لإجراء تحول كبير في سياسة العمل نحو استفتاء ثانٍ

وفي خطابها الذي اختتم النقاش، نفت رئيسة الوزراء أنها كانت تحاول «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وهي لا تريد استخدام التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منظمة من أجل ممارسة الضغوط على النواب ليقرروا بين الخيارين الآخرين -صفقة أو استفتاء.