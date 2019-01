ترامب: "الإغلاق" يمكن حلّه خلال 15 دقيقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن "الإغلاق" الذي يشلّ جزءاً من الإدارات الفدرالية ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله يومه الثاني والعشرين يمكنه حله "خلال 15 دقيقة".

وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية عند الساعة 00:00 الجمعة (05:00 ت غ السبت) الـ 21 يوماً التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.

ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم تصميم الديمقراطيين في الكونغرس على رفض هذا الامر.

وفي رد انتقامي، يرفض ترامب توقيع ميزانيات لقطاعات أخرى في الدوائر الحكومية لا علاقة لها بخلافه مع الكونغرس، فيزيد من شلل واشنطن.

وعواقب هذا الرفض واضحة، وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية (موظفون في مكتب التحقيقات الفدرالي ومراقبو الحركة الجوية...) التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى.

وصباح السبت كثف ترامب التغريدات التي تدعو المعارضة الديمقراطية الى "العودة الى واشنطن" لانهاء ما وصفه بانه "الأزمة الانسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية".

وكتب ترامب في تغريدة أن "الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الاغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! إنها أزمة انسانية".

