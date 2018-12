ترامب يؤكد أن واشنطن "لا تستعجل" المفاوضات مع كوريا الشمالية

قلل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة من التوقعات بشأن التوصل الى إتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

وكتب في تغريدة "يسأل العديد من الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية. أجيبهم دائما إننا لسنا في عجلة من أمرنا".

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country....