ترامب يؤكد أن واشنطن "لا تستعجل" المفاوضات مع كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

قلل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة من التوقعات بشأن التوصل الى إتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

وكتب في تغريدة "يسأل العديد من الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية. أجيبهم دائما إننا لسنا في عجلة من أمرنا".

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

لكن ترامب أعرب أيضا عن تفاؤله، قائلا إن لدى اقتصاد كوريا الشمالية "إمكانات رائعة"، وأن زعيمها كيم جونغ أون "يراها أفضل من أي شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه".

....Kim Jong Un sees it better than anyone and will fully take advantage of it for his people. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وعقد ترامب وكيم قمة في سنغافورة في يونيو الماضي حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد أشهر من التهديدات العسكرية.

ومن المتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل، لكن ترامب يواجه انتقادات نظرا لأن كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات ملموسة للتخلي عن برامجها الصاروخية والباليستية.

وقد فرض مجلس الأمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتؤكد واشنطن ان العقوبات الدولية ستبقى سارية المفعول إلى أن تلغي كوريا الشمالية برامجها النووية بشكل كامل.