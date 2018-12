ترامب: تيلرسون "أحمق وكسول وعديم الإدراك"

هاجم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، واصفا إياه بأنه "أحمق عديم الإدراك" و"كسول بشكل سيئ للغاية".

ولجأ ترامب إلى تويتر بعدما تم نشر مقابلة مع تيلرسون وجه فيها الدبلوماسي السابق والمدير التنفيذي بقطاع النفط الاتهام إلى الرئيس ترامب بمطالبته القيام بأعمال غير قانونية وأنه غير منضبط ويتصرف باندفاع.

وقال ترامب في تغريدته إن "مايك بومبيو يقوم بوظيفة عظيمة، وأنا فخور للغاية به. أما سلفه ريكس تيلرسون لم تكن لديه القدرة الفكرية المطلوبة. إنه أحمق عديم الإدراك لم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. وهو كسول بشكل سيئ للغاية. والآن، هناك وضع جديد كامل وروح عظيمة في الخارجية!".

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!