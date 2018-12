بالفيديو.. جثمان جورج بوش الأب يسجّى في الكابيتول

سُجّي جثمان جورج هيربرت ووكر بوش، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة، الاثنين في الكابيتول بواشنطن، ملفوفا بالعلم الأميركي، استعدادا لحفل تكريم وطني رسمي.

وفي هذا المكان كان جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن عمر ناهز 94 عاما، قد بدأ حياته السياسية الطويلة.

ومن المقرر أن يلقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس كلمة في التكريم الرسمي تحت قبة الكابيتول، على أن تُفتح الأبواب للجمهور الساعة 7:30 مساء (00:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وسيتم تكريم بوش - الرئيس الوحيد الذي تولى ابنه الرئاسة في حياته - لمدة أربعة أيام في واشنطن وفي تكساس حيث سيُدفن الخميس.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "أتطلع لأكون مع عائلة بوش للتعبير عن احترامي للرئيس جورج بوش".

Looking forward to being with the Bush Family to pay my respects to President George H.W. Bush.