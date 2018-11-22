أول زيارة لرئيس وزراء إسباني إلى كوبا منذ 30 عاماً

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يبدأ بيدرو سانشيز، اليوم (الخميس)، زيارة رسمية لكوبا هي الأولى لرئيس حكومة إسباني منذ 30 عاماً، وذلك في وقت تنظر فيه هافانا إلى الأوروبيين كحلفاء محتملين في مواجهة دونالد ترامب.

وتستمر زيارة رئيس الحكومة الإسباني، الذي تولى مهامه قبل ستة أشهر، يومين، وعلى جدول أعماله لقاءات سياسية واقتصادية وثقافية.

تعود آخر زيارة لرئيس حكومة إسباني إلى كوبا إلى 1986 مع الاشتراكي فيليبي غونزاليس.

ويسعى الاشتراكي سانشيز إلى «تطبيع العلاقات بين إسبانيا وكوبا واستقرارها وتعميقها»، بحسب مصدر حكومي إسباني.

وقال وزير الدولة الإسباني السابق للشؤون الأوروبية، دييغو لوبيز غاريدو: «إنها بداية مرحلة جديدة في العلاقات، ليس على المستوى السياسي فقط، بل التجاري والاقتصادي أيضاً».