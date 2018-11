أصغر نائبة في الكونغرس لا تملك المال لتأجير شقة في واشنطن!

أصغر نواب الكونغرس تنتظر راتبها الأول لعدم قدرتها على استئجار شقة في واشنطن!

تواجه ألكسانريا كورتيز؛ أصغر نواب الكونغرس الأميركي على الإطلاق، مشكلة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنها من الواضح أنها معتادة بالنسبة للشباب الأميركيين وللعاملين في العاصمة واشنطن، وحتى للنواب أنفسهم.

ستتبوأ كورتيز مقعدها في مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي، وستصبح ممثلة للشعب في الكونغرس، ولكن ليس قبل أن تحصل على راتبها الأول لتصبح قادرة على دفع إيجار شقة وتحمل تكاليف الحياة في واشنطن، التي يتجاوز فيها إيجار شقة من غرفة واحدة ألفي دولار!

هذه المشكلة رغم أنها تواجه الكثير من الشباب حسب "يورونيوز" وحتى غيرهم، إلا أنها بحسب البعض تكشف هوة كبيرة وخللاً في نظام المؤسسة التشريعية في التعامل مع نوابها المنتخبين من خلفيات اجتماعية ومادية مختلفة، فكورتيز التي كانت تعمل في مطعم، إضافة إلى نشاطها السياسي والاجتماعي لم يصل دخلها خلال العام الماضي إلى ثلاثين ألف دولار.

ونشرت تغريدة تقول فيها إن معضلة السكن التي تواجهها حالياً تظهر إلى أي مدى النظام الانتخابي الأميركي ليس مصمماً ليتيح لأفراد الطبقة العاملة القيادة.

There are many little ways in which our electoral system isn’t even designed (nor prepared) for working-class people to lead.



This is one of them (don’t worry btw - we’re working it out!)

⬇️ https://t.co/PEQ5ccSDSO