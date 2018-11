استقالة وزير العدل الأميركي

قدم وزير العدل الأميركي جيف سيشنز استقالته أمس الاربعاء بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب، فى خطوة متوقعة على نطاق واسع عقب ظهور بوادر توتر.

وقال ترامب فى تغريدة على موقع "تويتر" بعد يوم واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي:"إننا نشكر وزير العدل جيف سيشنز لخدماته، ونتمنى أن يكون بخير، وسوف يتم ترشيح بديل دائم له فى وقت لاحق اليوم". وسوف يتولى ماثيو وايتاكر محل سيشنز كقائم بالأعمال.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.