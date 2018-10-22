قافلة مهاجري هندوراس تستأنف المسير نحو أميركا

المصدر: سيوداد هيدالغو - أ.ف.ب

استأنف آلاف المهاجرين من هندوراس، أمس، مسيرتهم نحو الولايات المتحدة من مدينة سيوداد هيدالغو جنوبي المكسيك التي وصلوا إليها بعد تجاوزهم الحدود بين المكسيك وغواتيمالا. ونجحت السلطات المكسيكية في منع قافلة المهاجرين من التقدم عبر جسر حدودي بين المكسيك وغواتيمالا، لكنّ كثيراً من المهاجرين تسللوا سباحة عبر نهر صغير يفصل بين البلدين.

وقال آرون خواريز، البالغ 21 عاماً، الذي يصطحب زوجته وطفله ويسير بصعوبة بسبب إصابة: «لن يوقفنا أحد بعد كل ما مررنا به، مثل عبور النهر».

وقال المزارع الهندوراسي إدوين جيوفاني المشارك في القافلة: «نحن متعبون، لكننا سعداء جداً، نحن متحدون وأقوياء»، مشيراً إلى أنّه أُجبر على مغادرة بلده بسبب تعرضه لترهيب العصابات.

وغادرت القافلة، التي تضم نحو ألفي شخص سان بيدرو سولا شمالي هندوراس، الأسبوع الماضي، تجاوباً مع دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال نحو ألف مهاجر، بينهم نساء وأطفال، على الجسر الذي يربط ضفتي نهر ساتشياتي، على أمل أن تسمح لهم المكسيك بدخول أراضيها في شكل قانوني عبر غواتيمالا.