ترامب يقبل استقالة نيكي هيلي سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة

المصدر: وكالات

قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي على أن تستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي.

وأفادت التقارير بأن استقالة هيلي، فاجأت المسؤولين في البيت الأبيض، ولم يؤكد البيت الأبيض استقالة هيلي ولكنه قال إن الرئيس الأميركي سيلتقي هيلي في مكتبه.

وتولت هيلي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في يناير عام 2017.

وقد شغلت منصب الرئيس المؤقت لمجلس الأمن في الأمم المتحدة لمدة شهر.

ويبدو أنها ألغت الإشارة إلى منصبها كسفيرة على حسابها بموقع تويتر.

وفي أبريل، وقعت في خلاف مع البيت الأبيض عندما قال أحد مساعدي ترامب إنها تسرعت في إعلان عقوبات جديدة على روسيا.

وكانت هيلي، وهي من عائلة هاجرت من الهند، من معارضي ترامب في حملته الانتخابية، عندما كانت هي حاكم ولاية ساوث كارولينا.