كيم يتطلّع للقاء ترامب وتسريع نزع السلاح النووي

المصدر: عواصم - وكالات

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أمس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ كيم، الذي اقترح الاجتماع الثاني مع ترامب في الآونة الأخيرة بعد قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو، قوله إن الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى 1953، سيدفع الشمال للتحرك سريعاً للتخلي عن برامجه النووية والصاروخية.

وقال مون خلال مؤتمر صحافي في سيئول لدى عودته من القمة التي استمرت ثلاثة أيام مع كيم في بيونغيانغ: «عبر الزعيم كيم عن رغبته في الانتهاء سريعاً من نزع السلاح النووي والتركيز على التنمية الاقتصادية، عبر لي عن أمله في أن يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كوريا الشمالية قريباً، وأن تعقد قمة ثانية مع ترامب في المستقبل القريب بهدف تسريع وتيرة عملية نزع السلاح النووي».

ولفت مون إلى أن إعلان انتهاء الحرب لن يؤثر على وجود القوات الأميركية وقيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية، مضيفاً: «كيم اتفق معي في هذا الرأي، سيكون إعلاناً سياسياً يمثّل نقطة البداية لمفاوضات سلام، ستبرم معاهدة سلام وسيحدث تطبيع للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعد أن ينزع الشمال السلاح النووي بالكامل».

وزار الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي، أمس، جبل بايكتو، مهد الأمة الكورية، تعبيراً عن الوحدة. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، إن بلاده تدعم بقوة وترحب بشدة بالاتفاق الذي توصلت إليه الكوريتان خلال قمتهما في بيونغيانغ، وتعتقد أنه يتعين ألا تضيع فرصة السلام مرة أخرى.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراءات ملموسة لمتابعة التعهّد الذي قطعته كوريا الشمالية بإغلاق موقع للتجارب الصاروخية بحضور مراقبين دوليين.

ورحّب غوتيريس بالإعلان المشترك الصادر عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إثر قمتهما في بيونغيانغ.

وقال الأمين العام في بيان إن «التعهّدات الواردة في البيان المشترك تشمل تدابير عسكريّة مهمّة لبناء الثقة والتزام كوريا الديمقراطية بتفكيك البنية التحتية لاختبار محركات الصواريخ بحضور خبراء من الدول ذات الصلة». إلى ذلك، أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقمة التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي.

وفي بيان رسمي أصدره الوزير بومبيو هنأ فيه الرئيس مون جاي والرئيس كيم جونغ أون على النتائج الناجحة لاجتماعهما في بيونغيانغ، معلناً ترحيب بلاده بتأكيد الطرفين على البيان المشترك لسنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التفكيك الدائم لجميع المرافق في يونغبيون في وجود مفتشي الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.