ترامب: اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي "مثير للغاية"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق الذي أبرمته الكوريتان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسعيهما لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 بأنه "أمر مثير للغاية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting!

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........