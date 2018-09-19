ترامب: اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي "مثير للغاية"

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 اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق الذي أبرمته الكوريتان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسعيهما لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 بأنه "أمر مثير للغاية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

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