ترامب: اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي "مثير للغاية"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق الذي أبرمته الكوريتان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسعيهما لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 بأنه "أمر مثير للغاية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2018

وقال ترامب إن العرض الخاص بتفكيك المنشآت النووية والسماح بالتفتيش النووي "يخضع لمفاوضات نهائية".

كما أشار إلى أن رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 - 1953) ستظل تعود إلى الولايات المتحدة، وهي نقطة أساسية بالنسبة للمسؤولين الأميركيين.