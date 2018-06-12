تفجير انتحاري يهز مبنى وزارة في كابول

فجر انتحاري نفسه أمام مدخل وزارة التنمية الريفية، بينما كان موظفون حكوميون ينتظرون حافلة تنقلهم إلى منازلهم باكراً في شهر رمضان، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين، بحسب مسؤولين ومصادر طبية فيما تبنى تنظيم داعش الهجوم على الفور.

وقال الناطق باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي: إن الهجوم وقع عند البوابة الرئيسية لوزارة إصلاح وتنمية الأرياف. وكان الموظفون يغادرون مكاتبهم في وقت مبكر عن الأيام الاعتيادية بسبب شهر رمضان. وأفاد ستانيكزاي أن انتحارياً فجر سترته عند مدخل الوزارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من موظفيها.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة فريدون أزهاند إن التفجير أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 31 بجروح. وأكد طبيب في مستشفى يعالج العديد من الضحايا عدد القتلى.

وقال ازهاند: إن الموظفين كانوا يخرجون من المبنى في وقت مبكر بسبب شهر رمضان، وقد تجمعوا أمام المبنى بانتظار الحافلات التي ستعيدهم إلى منازلهم، حين وقع الانفجار. وأضاف «للأسف خسرنا زملاء لنا».

وروى موظف «كنت في مكتبي عندما سمعت دوي انفجار قوي. كان معظم زملائي يغادرون». وقع الهجوم قبل يوم من بدء تنفيذ وقف إطلاق نار لأسبوع أعلنته الدولة الأفغانية، بمناسبة عيد الفطر المتوقع الجمعة المقبل.