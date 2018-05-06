ترامب يلتقي مون جيه قبل القمة الأميركية الكورية الشمالية

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقيان قبل القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت الرئاسة في بيان: إنه تم الاتفاق على لقاء مون جيه وترامب في واشنطن قبل القمة الأميركية- الكورية الشمالية.

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض أن قمة ترامب ومون جيه يجتمع ستعقد 22 الجاري وجاء في البيان: «سيستقبل الرئيس دونالد ترامب، رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن، في البيت الأبيض، في 22 مايو 2018».

وأضاف البيان، «سيواصل الرئيسان التنسيق عن كثب بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد قمة الكوريتين في 27 أبريل الماضي». وأوضح أن «الزعيمين سيبحثان الاجتماع المقبل لترامب، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون». وقال ترامب، في وقت سابق، إنه تم تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

دفاع ثنائي

على صعيد آخر، قال البيت الأبيض في بيان: إن مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون ونظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي-يونج أكدا مجدداً عدم وجود خطط لتغيير الوضع الدفاع الثنائي للبلدين في كوريا الجنوبية.

وقال البيان: إن المسؤولين ناقشا أثناء اجتماعهما في واشنطن اجتماع ترامب المزمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وشرعا في الإعداد لزيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن للبيت الأبيض 22 الجاري.

في غضون ذلك، منعت الشرطة الكورية الجنوبية أمس نشطاء من إطلاق منشورات منددة ببيونغيانغ مشيرة إلى اتفاقية تم التوصل إليها قمة تاريخية الشهر الماضي.

ونشر نحو 300 شرطي في متنزه عام في مدينة باجو قرب الحدود حيث تجمع نحو 20 ناشطاً منهم منشقون من كوريا الشمالية لإطلاق المنشورات بمناطيد.

وفصلت الشرطة النشطاء عن مجموعة مضادة تضم 40 شخصاً اتهموهم بالسعي لإشعال المواجهات مع الشمال. وهتفوا «توقفوا عن التحريض للحرب».

ووافقت الجمعية الشعبية العليا للدولة الشيوعية على قرار تعديل توقيت الساعة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وذكرت الوكالة أن «إعادة ضبط الوقت هي الخطوة العملية الأولى التي اتخذت بعد اجتماع القمة التاريخي الثالث بين الشمال والجنوب لتسريع العملية من أجل أن يصبح الشمال والجنوب واحداً».