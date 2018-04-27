العالم يرتقب اليوم قمة زعيمي الكوريتين التاريخية

يرتقب العالم اليوم القمة التاريخية التي تجمع زعيمي الكوريتيين الجنوبية والشمالية، وسط تكهنات بصعوبات تواجه الزعيمين على طاولة لقائهما الذي أعد له بروتوكولياً بدقة متناهية ووفق توقيتات محددة تفصيلاً، بما في ذلك موعد المصافحة بينهما، وفيما يتوقع أن يغطي القمة التي ستعقد في المنطقة المنزوعة السلاح 3 آلاف صحافي وتتم ترجمتها إلى 9 لغات، أضفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مزيداً من الغموض على لقائه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، متحدثاً عن ثلاثة أو أربعة مواعيد ممكنة خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن هناك خمسة أماكن قيد الدرس.

وأعلن رئيس الإدارة الرئاسية في كوريا الجنوبية، ليم جونغ سوك، في مؤتمر صحافي، أمس أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عند خط ترسيم الحدود العسكري، اليوم في الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكر ليم جونغ سوك، أن الزعيمين سيجتمعان في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في بانمونغوم. مشيراً إلى أنه سيتم توقيع وثيقة مشتركة في ختام القمة بين الكوريتين، مؤكداً أن تحديد صيغة ومكان التوقيع سيتم خلال الاجتماع، منوهاً بأن القمة ستختتم بمأدبة. وأوضح، أن كيم جونغ أون، سترافقه شقيقته كيم يو تشونغ.

وافتتح، أمس، المركز الصحافي الرئيسي لنقل أخبار القمة، وذلك في مركز كوريا الدولي للمعارض في مدينة إلسان شمال سيؤول، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية. وقال مصدر بالمكتب الرئاسي للوكالة إن 2850 شخصاً من 460 وسيلة إعلامية في 41 دولة قدموا طلبات لتغطية القمة حتى 24 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 3 آلاف شخص.

وسيقدم المركز الصحافي للقمة خدمة الترجمة الفورية بـ9 لغات، على رأسها الإنجليزية والإسبانية والعربية، وذلك في جميع المؤتمرات الصحافية، وستقدم بيانات صحفية باللغة الإنجليزية. في الأثناء أعلن الرئيس الأميركي، أن لقاءه مع كيم جونغ أون، سيعقد في وقت قريب.

مؤكداً أن هناك ثلاثة أو أربعة مواعيد ممكنة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن هناك خمسة أماكن قيد الدرس، وقال: قد أغادر الاجتماع سريعاً باحترام وقد لا يتم اللقاء، من يعرف؟ ولكن ما يمكنني قوله إنهم (الكوريون الشماليون) يريدونه أن يعقد.