3 هجمات انتحارية تهز كويتا الباكستانية.. ومقتل 6 من الشرطة

أعلن مسؤولون أن ثلاثة مفجّرين انتحاريين هاجموا أفراداً من الشرطة الباكستانية والقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا جنوب غربي البلاد أمس، ما أدى إلى مقتل ستة من الشرطة وإصابة 15 آخرين.

وقال قائد الشرطة في الإقليم معظم جاه أنصاري إن أحد المهاجمين فجّر عبوته الناسفة قرب شاحنة للشرطة. وأضاف أن سبعة آخرين من رجال الشرطة أصيبوا في ذلك الهجوم.

وأضاف أنصاري: «إنه هجوم انتحاري وتأكدنا من مقتل ستة من أفراد شرطتنا». وقبل ذلك بنصف ساعة قال مسؤول من القوات شبه العسكرية إن مفجريْن انتحاريين حاولا مهاجمة نقطة تفتيش على أطراف المدينة لكن القوات المنتشرة هناك تصدت لهما. وأوضح أن القوات فتحت النار على المهاجمين اللذين فجّرا ما بحوزتهما من متفجرات، ما أدى إلى إصابة ثمانية جنود.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. وأثارت هذه الهجمات المخاوف في باكستان، حيث ألغى السياسي المعارض عمران خان زيارته المزمعة لمدينة لاهور الواقعة شرق البلاد؛ بسبب تهديدات أمنية غير محددة، وفقاً لما قاله حزبه.