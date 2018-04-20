آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد إصلاحات ماكرون

تظاهر آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص والطلاب في فرنسا في مسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد إصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون.

وفي باريس حيث تظاهر أكثر من 15 ألف شخص، بحسب مؤسسة اوكورونس، خلف لافتة كتب عليها «قطاع عام + قطاع خاص + طلاب معاً لنوقف التردي الاجتماعي». وبحسب المصدر ذاته كان تظاهر في 22 مارس في باريس 47 ألف شخص.

بينما تظاهر 5700 شخص في مرسيليا بحسب المؤسسة ذاتها. وتحت شعار «لقاء النضال» حاولت «الكونفدرالية العامة للعمل» أكبر المركزيات النقابية في فرنسا ونقابة «سوليدير» تنظيم يوم تعبئة يضم كل القطاعات في كامل الأراضي الفرنسية بهدف الحشد للغضب المستمر منذ عدة أسابيع ضد ما يسمونه موجة «الليبرالية الجديدة».

ويشهد النقل الحديدي اضطرابات كبيرة منذ بداية أبريل مع يومي إضراب كل خمسة أيام عمل في الشركة الوطنية للسكك الحديد. وتشهد الشركة التي تدير السكك الحديد حركة احتجاج ضد إصلاح في القطاع يلغي ضمانة العمل للمتعاقدين الجدد مع الشركة.

في الأثناء أكدت وزيرة النقل الفرنسية اليزابيث بورني أن هذا الإصلاح «ضروري» وسيتم «تنفيذه حتى نهايته».