ماكرون: الضابط الذي تطوع بمبادلة رهينة كان "يصارع الموت"

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن ضابط الدرك الذي تطوع بمبادلة نفسه برهينة خلال هجوم الجمعة، في جنوب فرنسا كان "يصارع الموت."

وأضاف ماكرون، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب ومسؤولين أمنيين "لقد أنقذ أرواحا وقدم شرفه لسلاحه وبلاده، إنه الآن يحارب الموت وكل تفكيرنا معه ومع عائلته."

وأكد ماكرون أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأن 16 آخرين أصيبوا في سلسلة الهجمات.

وقال إن إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات "يجري تحليله حاليا".

واختتم ماكرون حديثه بالقول: "أدعو جميع مواطنينا إلى إدراك خطورة التهديد الإرهابي ، ولكن أدعوهم أيضاً إلى إدراك القوة والمقاومة التي يظهرها شعبنا في كل مرة يتعرض فيها للهجوم".