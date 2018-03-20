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احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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قالت وسائل إعلام فرنسية محلية أنه تم احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 .

 وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن ساركوزي أوقف احترازيا صباح الثلاثاء في اطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007.

وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند".

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