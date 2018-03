بالفيديو.. الطيار قفز ونجا والركاب قتلوا في سقوط مروحية بنيويورك

تحطمت طائرة هليكوبتر وسقطت في نهر الشرق بمدينة نيويورك، الأحد، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة ونجاة الطيار.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك في وقت مبكر صباح الاثنين، إن اثنين من الركاب لقيا حتفهما على الفور، فيما نقل 3 إلى مستشفيين لكنهم توفوا فيما بعد.

وذكرت الشرطة أن الطيار قفز من الطائرة، وتم إنقاذه وتلقى العلاج وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وأنها تحقق في الواقعة.

وقال رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك دانيال نيغرو في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من الأحد: "إنها مأساة كبيرة. استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص".

Amateur video footage of helicopter crash landing in E. River Dr., New York City Manhattan 90s pic.twitter.com/deFBuk39Am