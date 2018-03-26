استعار حرب طرد الدبلوماسيين بين الغرب وروسيا

طردت ألمانيا أربعة دبلوماسيين روس في إطار قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا كما أعلنت وزارة الخارجية الاثنين.

وقالت الوزارة على حسابها على تويتر "لقد طردنا اليوم أربعة دبلوماسيين روس، لأن روسيا لم تسهم بعد في توضيح ملابسات عملية التسميم في سالزبري"، حيث تعرض سكريبال وابنته لهجوم بغاز الاعصاب في 4 مارس.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس اليوم، حيث أعلنت فرنسا أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس، وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبولندا عن طردها دبلوماسيين روس من دون تحديد العدد.

وأعلنت الولايات المتحدة عن طرد 60 "جاسوسا" روسيا، حيث قال مسؤول في الادارة الاميركية ان 48 "عميلا استخباراتيا معروفا" في القنصلية الروسية في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) و12 من البعثة الروسية في الامم المتحدة أمهلوا سبعة ايام لمغادرة الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق القنصلية في سياتل. كما أعلنت كندا عن طرد 4 دبلوماسيين روس.

وفي الجانب الروسي، قال سناتور روسي إن 60 على الأقل من أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية سيجري طردهم رداً على الإجراءات الأمريكية والأوروبية.