ميثاق تونسي لمواجهة التغلغل «الإخواني»

المصدر: (تونس - البيان)

أصدر الحزب الدستوري الحر التونسي نسخة من مشروع الميثاق السياسي تحت شعار «تصحيح المسار» وذلك بهدف مواجهة الفكر الإخواني المتطرّف. وأعلن الحزب الذي تتزعمه عبير موسي في بيان، أنه توجه بهذه النسخة إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية «الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحة»، قصد الإطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الاتفاقية الإطارية للعمل السياسي والأهلي في المرحلة القادمة.

وأوضح الحزب، أن الميثاق السياسي يهدف إلى بناء دولة جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها لقوى الإخوان وتقوم على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل. وأكد الحزب، أنّ هذا الميثاق يهدف أيضاً لترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير وينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان.

ودعا الحزب الدستوري إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب، وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضوياً بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه، في إشارة إلى حركة النهضة وعلاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان.

كما طالب الحزب بتنقيح المرسوم المنظم للجمعيات في اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها ومنع الانحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي. وشدّد الحزب في البيان، على ضرورة التزام كافة الكتل البرلمانية المنخرطة في هذه الوثيقة بإسقاط كل الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس في خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية وتضرب أسس الاقتصاد الوطني، وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم في المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات ومختلف بقية الهيئات الدستورية.

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