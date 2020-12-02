الزياني: نسعى لإرساء السلام في المنطقة

المصدر: المنامة - وكالات

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أمس، السعي لإرساء السلام في المنطقة، مشدداً على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الزياني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضمن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، أرست أسس التغيير في الشرق الأوسط، لافتاً إلى سعي المنامة من خلال اتفاقيات السلام إلى «تأمين الازدهار لشعوب المنطقة».

وأضاف المسؤول البحريني أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستعيد هندسة الشرق الأوسط بناءً على أسس التعاون، وبعيداً عن المواجهات.

حجر أساس

وتطرّق الزياني في كلمته إلى التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، حيث أكد أهمية الدور البحريني في الحفاظ على استقرار المنطقة، مشدداً على «ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية بما فيها التدخلات في شؤون الدول، والعمل على تطوير صواريخ باليستية، وتسخير أذرعها لزعزعة استقرار عدد من البلدان».

وأكد الزياني، أن الشراكة مع الولايات المتحدة كانت حجر الأساس لأمن الخليج، مضيفاً أن إيران لديها نوايا خبيثة تجاه دول المنطقة. وشدد على أن إيران تشكل تحدياً أمنياً للمنطقة، داعياً المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على طهران. من جهته، وفي كلمة له ضمن إطار الحوار الاستراتيجي مع البحرين، أكد بومبيو أن بلاده تتعاون مع البحرين ضد الإرهاب. وأضاف أن العقوبات حرمت إيران من تمويل الجماعات الإرهابية.

زيارة

يأتي هذا في وقت وصل وفد بحريني مؤلف من 40 مسؤولاً رفيع المستوى إلى إسرائيل، في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

مباحثات

وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب. كما أجرى الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم الأربعاء.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ الاتفاق الإبراهيمي المبرم بين البلدين سبتمبر الماضي.

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