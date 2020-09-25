ملك البحرين: الإمارات أقدمت على خطوة سلام شجاعة

المصدر: المنامة- بنا

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل كان رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل، مشيراً إلى أن «الإمارات أقدمت على خطوة شجاعة وموفقة، بالتوصل إلى معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل».وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أمس، قال: «إن الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل جاء انطلاقاً من الحرص على أمن واستقرار المنطقة، وتكريس نهج الانفتاح والتعايش». ودعا إلى تكثيف الجهود لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقال «انطلاقاً من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيداً لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعاً».

خطوة شجاعة

وأضاف «لعل ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خطوة شجاعة لإحياء أمل السلام والاستقرار في المنطقة لهي خطوة موفقة ومباركة، بالتوصل إلى «معاهدة سلام تاريخية» مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة في مقابل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية تعزيزاً لفرص السلام، ومنح شعوب المنطقة منطلقاً جديداً للتفاهم والتقارب والتعايش السلمي، مع الحفاظ على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإنجاز هذه الخطوات المهمة».

وأضاف «إنها لفرصة طيبة نتوجه فيها من خلال منبركم المهم، بتقديرنا الكبير للدور الرائد والعمل الدؤوب للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ليس فقط على صعيد إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع، وبشكل يراعي مصلحة كل الأطراف ».

وأكد ملك البحرين مساندة المملكة للجهود المتواصلة لجمهورية مصر العربية في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ولمساعيها السلمية الجادة.

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