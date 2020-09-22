«سي إن بي سي»: المعاهدة فرصة للتطلّع نحو المستقبل

المصدر: (دبي-البيان)

توفر معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، فرصة للمنطقة من أجل المضي قدماً نحو الاعتدال والحداثة وتطوير برامج التنمية والتعاون الاقتصادي، وذلك وفق ما أكدته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وكتب الصحفي والمدير التنفيذي لـ«المجلس الأطلسي» فريديريك كيمبي، في موقع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، في مقال افتتاحي، أن السلام كان رهاناً آمناً على مدى العقود الماضية من أجل الاستقرار حيث كانت بقية الدول تحرز تقدماً في مجالات مختلفة بينما اشتعلت المنطقة بالصراعات، لذلك هناك ضرورة لتوسيعه ليشمل دولاً أخرى، لافتاً إلى أن الاتفاق التاريخي الموقع بين كل من مصر وإسرائيل عام 1979 ثم بين الأردن وإسرائيل، لم يتمكن من إحداث اختراق نوعي يذكر على هذا المسار.

غير أنه، وبحسب كيمبي، يمكن تلمّس أجواء واعدة في الشرق الأوسط اليوم سيما في أوساط الشباب المحبط من الجمود، والمتعطش لمستقبل أفضل والمتحمس للتغيير. إضافة إلى وجود جيل ذي بصيرة ورؤية من القادة الوطنيين يجعل ممكناً إحلال سلام مثمر. وقد أشار الصحفي توماس فريدمان في مقال له بـ«نيويورك تايمز» إلى أن الاتفاق بين جانبين على قدر من التطور التكنولوجي فإن أبواباً كثيرة للطاقات يتفتح وشراكات جديدة ستظهر إلى الوجود وتعود بالمنفعة على العلاقات العربية الإسرائيلية والعلاقات اليهودية والإسلامية والإنسانية عموماً.

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