مباشر.. مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية في البيت الأبيض

المصدر: وكالات

بدأت في البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة خرى.

ووصل وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، على رأس وفد، يمثل دولة الامارات في التوقيع على معاهدة السلام، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقرينته سارة نتانياهو إلى البيت الأبيض، حيث استقبلهما الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا ترامب.

وفي وقت سابق، وصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ليشارك في توقيع اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

وفي محادثات ثنائية قبل التوقيع على المعاهدة، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد، إن "هذه مجرد رسالة واضحة بضرورة عمل المزيد بين الولايات المتحدة والإمارات".

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بدولة الإمارات، واصفا إياها بـ"البلد العظيم".

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، قال ترامب: "أعتقد أنهم يرون ما يحدث. أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء".

كما نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة"

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