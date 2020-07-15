مسبار الأمل حدثٌ يهم البشرية جمعاء

المصدر: القاهرة - محمد خالد

قال مستشار وكالة الفضاء الروسية، الدكتور حسين الشافعي، إن إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، ليس كشفاً للإمارات فقط ولا للعرب، إذ إن البشرية جمعاء مهتمة برحلات استكشاف الكوكب الأحمر منذ الستينيات. وتابع: «الإضافة الآن أن تظهر دولة عربية ذكية وطموحة، وتعلن عام 2014 عن أنها بصدد إعداد وتصنيع مسبار الأمل.. كثيرون لم يصدقوا ذلك في حينه، لكن ها هي الإمارات تفي بما أعلنت عنه».

وأوضح أن «البشرية جمعاء سوف تستفيد من هذه الخطوة، بعدما أعلنت دولة الإمارات عن أن ما سوف تحصل عليه من نتائج وأبحاث ودراسات عن الأنماط الحرارية وتركيبات جبال الجليد الموجودة بالكوكب، ستكون متاحة لكل المراكز البحثية المختصة حول العالم، بما يؤكد عالمية الحدث»، لافتاً إلى أن الدول والمراكز البحثية والجهات المختصة بالفضاء حول العالم مهتمة بهذا الحدث.

تكاتف

وأفاد الشافعي، في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، أن «دولة الإمارات، حكومة وشعباً، وبقياداتها، تكاتفت إمكانياتهم ليظهروا للعالم أجمع نموذجاً نستعيد معه تاريخنا العربي والإسلامي القديم في إرساء دعائم الحضارة البشرية».

واستطرد الشافعي: «ننتظر من دولة الإمارات الكثير وهي تخطو هذه الخطوة، فهي الآن دولة رئيسية من كبار الدول التي تخصص ميزانيات وسياسات لغزو الفضاء»، موضحاً أن الإمارات سباقة دائماً، مؤكداً «أن كل وكالات الفضاء العالمية، ومنها وكالة الفضاء الروسية، تتابع هذا الحدث بمنتهى الاهتمام». وقال مستشار وكالة الفضاء الروسية: «نحن واثقون من أنه سيكون إطلاقاً ناجحاً وصولاً إلى الغلاف الجوي للمريخ ليدخل هذا الإنجاز صفحات التاريخ من أوسع أبوابه».برامج تعليمية

وتابع إن هذا الحدث يلقي على الإمارات مزيداً من المسؤوليات فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء، ونطمح إلى أن تتولى الدولة الفتية مسؤولية صياغة برامج تعليمية في الدول العربية التي تحتاج عوناً بمناهج وعلوم تكنولوجيا الفضاء.

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