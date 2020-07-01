«كورونا» يغلق كل محافظات الضفة الغربية

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

تطورات «كورونا» في الضفة الغربية المحتلة متلاحقة كما الإصابات. وبعد أن صدرت قرارات بإغلاق بعض المحافظات بات الإغلاق شاملاً. فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم، إغلاق جميع محافظات الضفة في ظل الازدياد المطرد لأعداد الإصابات بالفيروس والوفيات جراءه.

وقال إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي «بصفتي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أعلن إغلاق جميع المحافظات، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحال السوبرماركت». وأوضح أنّ القرار يدخل حيز التنفيذ «صباح الجمعة و(يستمر) لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد» بحسب تطورات الحالة الوبائية.

وشهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مطرّداً بالإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما تم تخفيف القيود لمكافحة تفشيه.

وأكد ملحم «توقف حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل المحافظات، من أجل تقليص مساحة انتشار الفيروس». وأكد إبقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المدن الفلسطينية المختلفة كما هي. ودعا جميع المواطنين إلى التقيد بوضع الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس.

من جانبه، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، إعادة تفعيل لجان الطوارئ في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وقال في بيان مقتضب «تقوم هذه اللجان بفرض الإجراءات المعلنة من الحكومة الفلسطينية».

وكان نمر أوضح في وقت سابق أن سبب تشكيل هذه اللجان المكونة بشكل أساسي من ناشطين في حركة فتح أو من عاملين في الأجهزة الأمنية، يتمثل في «عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من رجال الأمن الفلسطينيين لتغطية كل أنحاء الضفة».

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