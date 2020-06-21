سد النهضة.. أي السيناريوهات ما بعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن

المصدر: القاهرة - محمد خالد

وضعت القاهرة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وألقت الكرة في ملعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل القيام بدور فاعل للتصدي للتصرفات الإثيوبية «غير المسؤولة»، والتدخل وتحمل المسؤولية لـ«تجنب أي شكل من أشكال التوتر، وحفظ السلم والأمن الدوليين»، طبقاً لما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية الليلة الماضية.

تقدم مصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن - استناداً إلى المادة 35 من الميثاق - يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ويعطي لمصر السند الشرعي للجوء إلى «آليات عديدة» أو «سيناريوهات أخرى»؛ للدفاع عن حقوقها المائية، بعد أن طرقت كل الأبواب الرسمية التي حددها ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

وبالتالي تسعى مصر إلى استصدار إما «توصيات» من مجلس الأمن ـ تحت الفصل السادس ـ يعزز موقفها «دولياً» وتستطيع التحرك بناءً عليه، والاستناد عليه في السيناريوهات والخيارات القادمة التي يمكن للقاهرة اللجوء إليها، أو استصدار «قرار ملزم» ضمن الفصل السابع.

ويؤكد أستاذ القانون الدولي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، الدكتور مساعد عبد العاطي، ذلك بقوله: «إن مجلس الأمن يستطيع - تحت الفصل السادس - تقديم توصيات، (صحيح أنها غير ملزمة) لكنّ تلك التوصيات لها قيمة أدبية، مع العرض القانوني ومجريات الملف تكون نقطة قوة لصالح مصر التي تستطيع التحرك بناءً عليها من خلال وضع إثيوبيا موضع الدولة المنتهكة للقانون الدولي والمهددة للسلم والأمن الدوليين، وهي الدولة التي لا تحترم الوفاء بالتزاماتها التعهدية».

مصدر رئيس

ويشير - في تصريحات لـ«البيان» إلى أن التوصيات التي تصدر عن مجلس الأمن، يجب أن تكون واضحة ومحددة بعدم التصرف الانفرادي من خلال الملء الأول، وهنا «إذا رفضت إثيوبيا تنفيذ التوصية ولم يتحرك بعد ذلك مجلس الأمن تحت البند السابع (في ظل تعريض الأمن والسلم للخطر)، فإن مصر تملك الآليات العديدة للدفاع عن حقوقها المائية؛ لأنها بذلك تكون قد طرقت كل الأبواب الرسمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية، مع الوضع في الاعتبار أن المصدر الرئيسي للمياه في مصر من نهر النيل من الهضبة الإثيوبية، ويشكل السد تهديداً لهذا المصدر».

ويرى مراقبون أنه إن كانت ثمة تحديات تواجه حسم الأزمة من خلال «المسار القانوني» أو التحكيم الدولي «بشكل مباشر»، باعتبار أن سيناريو اللجوء إلى «محكمة العدل» يتطلب موافقة جميع الأطراف، فإن اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بهذا المسار من الجانب المصري إنما هو رسالة هدفها التأكيد على سلوك القاهرة السبل القانونية كافة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يقوي الموقف المصري الحريص على «التفاوض» والحلول السلمية والتفاهمات طيلة العقد الماضي، ويعزز الحجة المصرية دولياً، لاسيما أنها تمتلك من الأسانيد القانونية ما يقوي موقفها، ومن ثم قد يكون غطاءً داعماً للسيناريوهات القادمة، وكذا يعزز ويقوي الموقف المصري بصورة أكبر في أي مفاوضات جديدة.

وفي تصريحات خاصة لـ«البيان»، يقول أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، د. محمد شوقي، إن «اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هو أمر غير وارد، نظراً لأن اللجوء للمحكمة يتطلب قبول جميع الأطراف، والطرف الإثيوبي لن يقبل، وقد عرض ذلك الأمر أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، ووجه برفض أثيوبي».

حالة وحيدة

الحالة الوحيدة التي يمكن فيها اللجوء للمحكمة، وفق شوقي، هي من خلال مجلس الأمن بعد أن تقدمت مصر بشكوى رسمية إليه أخيراً، وفي هذه الحالة يطلب المجلس رأياً «استشارياً» بخصوص تلك الأزمة، وفي هذه الحالة يكون رأي المحكمة «ليس ملزماً من الناحية القانونية»، على أساس أن الحكم الملزم يكون من خلال موافقة جميع الأطراف على اللجوء للتحكيم.

ويشير أستاذ القانون الدولي، في معرض حديثه مع «البيان» عن المحددات القانونية من الناحية النظرية، إلى الأدوات التي يملكها مجلس الأمن في تلك الحالة، مؤكداً على أنه «من الناحية النظرية؛ فإن مجلس الأمن يملك كل شيء.. فبعد شكوى مصر التي لفتت فيها إلى وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.

يستطيع المجلس - وفق شوقي - أن يبحث الموضوع ويقرر بنفسه، وهو أمام طريقين؛ الأول هو التعامل مع المسألة تحت الفصل السابع من الميثاق، فيقرر ما يراه حتى استخدام القوة العسكرية، وهذا أمر «مستبعد»؛ نظراً لأن الدول الكبرى (التي تملك حق الفيتو) ليست لديها مصلحة ولن تتأثر بالقضية غالباً، علاوة على أن المسألة تخضع لتجاذبات سياسية ويمكن أن يتم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، لصالح أثيوبيا، هذا إن درس مجلس الأمن فعلياً الأزمة وتوصل إلى أن هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

والمسار الثاني، هو التعامل مع المسألة وفق الفصل السادس، الذي يعطي للمجلس الحق في إصدار «توصيات» مثله مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيوصي الأطراف باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو العودة لطاولة المفاوضات لحل الأزمة، أو اللجوء لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وغير من «التوصيات» التي هي بطبيعة الحال غير ملزمة لأي من الأطراف. ويرجح شوقي أن يكون المسار الثاني هو المرشح في الفترة الحالية، بحيث ينظر المجلس أزمة سد النهضة وفق الفصل السادس، الذي يوصي من خلاله المجلس بما يراه ملائماً لحل النزاع.

المسار القانوني من الناحية النظرية - وفق شوقي - تحده تلك الإشكاليات، و«إذا كانت هناك فرصة لإنجاح المسار القانوني لتم اللجوء إليه قبل سنوات، لكن الجانب الإثيوبي يرفض، وأخذونا في جولات من المفاوضات لكسب الوقت»، على حد قوله.

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