ميليشيا الحوثي تعترف بإخفائها وباء كورونا

المصدر: عدن - وكالات

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإخفائها تفشي وباء فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تسبب في انتقال العدوى إلى آلاف السكان وحصد أرواح المئات في مناطق سيطرتها.

وقالت ميليشيا الحوثي، في بيان لوزارة الصحة العامة والسكان، الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، نُشر في ساعات متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، إنها أخفت تفشي الوباء مخالفةً للدول المتقدمة التي هوّلت وبالغت في إجراءات مواجهة جائحة كوفيد 19.



وأضافت الميليشيا الحوثية أنها لم تعلن عن وباء كورونا لكيلا تضعف الروح المعنوية لدى المواطنين، من خلال تطمينهم بعدم تفشي الوباء حفاظاً على معنوياتهم، ما أثار سخرية الكثيرين من تصرف الميليشيا الذين وصفوها بأنها تعاني التخلف والجهل.



وأكدت ميليشيا الحوثي تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق ومحافظات تقع تحت سيطرتها، فيما



زعمت لتغطية أخطائها أن منظمة الصحة العالمية أرسلت محاليل ومسحات عديمة الدقة والكفاءة، ما أثر في نتائج الفحوص المخبرية.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت، الخميس، من أن اليمن يواجه كارثة ثلاثية الأبعاد، من جراء الحرب المستعرة في البلاد منذ خمس سنوات، وتفشي فيروس كورونا، وانهيار الاقتصاد.



وقالت المديرة العامة للمنظمة الأممية هنريتا فور، خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن «اليمن كان، حتى قبل أزمة كورونا، على حافة كارثة إنسانية هائلة، من جراء خمس سنوات من الحرب».

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