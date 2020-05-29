أذربيجان تحتفل بالذكرى الـ102 لعيد استقلالها

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

احتفلت جمهورية أذربيجان، أمس، بالذكرى الـ102 لعيد استقلالها، إذ تم إعلان جمهورية أذربيجان الديمقراطية في 28 مايو عام 1918، بعد انهيار الإمبراطورية الروسية القيصرية، وجمهورية أذربيجان الديمقراطية أول جمهورية برلمانية علمانية في الشرق الإسلامي.

وبتقاليد الدولة القديمة والغنية، اضطر شعب أذربيجان إلى الانضمام إلى الإمبراطوريات العظيمة في فترات معينة من التاريخ، وبرزت الجمهورية الديمقراطية الأذربيجانية باعتبارها نتيجة منطقية للمرحلة الرائعة للنمو الثقافي لأذربيجان.

ويظل إعلان الاستقلال الذي صدر عام 1918 وثيقة مهمة بالنسبة إلى أذربيجان، فبموجب هذه الوثيقة أعلنت أذربيجان أول جمهورية برلمانية وديمقراطية ملتزمة بمبادئ سيادة القانون، ونظام التعددية الحزبية، وعلاقات حسن الجوار، والتسامح والحقوق المتساوية لكل القوميات التي تعيش علي أرضها.

وتولي أذربيجان أهمية كبيرة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت في صفوف البلاد الأولى التي اعترفت باستقلال أذربيجان، وبين البلدين علاقات صداقة مخلصة، وتحظى العلاقات الثنائية بالتزايد تطوراً سنة إلى أخرى بفضل الإرادة السياسية لقيادتي كلا البلدين، وعزمهما الارتفاع الملحوظ في عدد السائحين الزائرين من الإمارات إلى أذربيجان ومن أذربيجان إلى الإمارات في السنوات الأخيرة يعتبر مؤشراً بارزاً لتطور العلاقات الثقافية والاقتصادية بينهما.

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