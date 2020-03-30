الإمارات: نقف مع السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

المصدر: عواصم - وام، وكالات

أعربت دولة الإمارات، أمس، عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإيرانية استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية بصاروخين باليستيين تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما ونجم عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.. مؤكداً أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضاً وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـــــــــــــــــــــ19).

من جهته، أدان رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين تجاه العاصمة الرياض ومدينة جازان واللذين اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أن هذا العمل العدواني الجبان المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق ذاته، أدانت السفارة الأمريكية في الرياض على «تويتر»، أمس، إطلاق الميليشيا الحوثية الصاروخين الباليستيين.

وقال السفير جون أبي زيد «تدين البعثة الأمريكية بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الليلة قبل الماضية».

وكانت قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الليلة قبل الماضية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، في بيان صدر فجر أمس إن الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينتي الرياض وجازان.. مؤكداً عدم وجود أي خسائر بالأرواح.

صد هجوم

ميدانياً، صدت قوات الشرعية اليمنية المسنود برجال القبائل، أمس، هجوماً كبيراً على وادي وسط في مديرية خب الشعف أكبر مديريات محافظة الجوف، وقُتل العشرات من المهاجمين، كما أُسر آخرون، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة، شهدتها الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر في الجيش اليمني لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي، وبعد الخسائر التي تكبدتها في منطقة المهاشمة، وفي غرب مديرية صرواح شنت هجوماً كبيراً على منطقة وادي وسط القريب من منطقة صبرين، في محافظة الجوف، وهجوماً آخر على مرتفعات الاغدم والمهير القريبة من منطقة اليتمة الحدودية في مديرية خب والشعف إلا أنهما باءا بالفشل.

وأكدت المصادر ذاتها أن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بعد مقتل أكثر من 32 من عناصرها، كما تم أسر أكثر من 38 آخرين، ودُمرت آليات عدة.

وفي سياق متصل أقرت ميليشيا الحوثي بمقتل 8 من قادتها الميدانيين في المواجهات مع قوات الشرعية في جبهات مأرب والجوف.

اشتباكات

أما في مدينة الحديدة فذكرت القوات المشتركة أن اشتباكات بمختلف الأعيرة النارية جرت داخل مدينة الحديدة جراء خروقات جديدة للميليشيا، حيث أطلقت ميليشيا الحوثي القذائف على حي المنظر المجاور للمطار الدولي في المدينة فأثارت حالة من الفزع في أوساط السكان.

استهداف مدنيين

وقال مصدر عسكري لـ«البيان» إن الميليشيا كثفت من استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، وإن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران وأخمدتها.

وأكد المصدر أن الميليشيا تنصب مرابض مدفعية بين منازل اليمنيين في قرية الشجن، وتستهدف قرى ومزارع اليمنيين جنوب مدينة الدريهمي، وأن القوات المشتركة تتصدى لمحاولة تسلل حوثية في جبهة مدينة الدريهمي، ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أصيب 7 من عمال مجمع إخوان ثابت للصناعات الغذائية في قصف إثر قصف مدفعي لميليشيا الحوثي استهدف المجمع صباح اليوم ضمن خروقاتها وجرائمها المتواصلة في الحديدة.

وتولت فرق الإسعاف التابعة للقوات المشتركة نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفى الدريهمي.