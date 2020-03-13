الهند .. شرطي ينقذ الأطفال من التسوّل بإنشاء مدرسة

المصدر: (نيودلهي - وفاء فاروق)

إدراكاً منه أن التعليم قد يكون أحد الطرق لرفع مستوى الفقراء والمحرومين في الهند، يساعد شرطي من راجستان الأطفال في حييه على الحصول على فرصة التعليم، إذ قرر الشرطي دارامفير جاكار بدء مشواره الإنساني من منطقة تشورو في ولاية راجستان.

حيث قام ببناء مدرسة مجانية أطلق عليها اسم أبيني باشالا، وذلك لتعليم الأطفال المحرومين في المنطقة الذين اعتادوا التسول نتيجة الفقر. وتم إطلاق المدرسة في مطلع يناير 2016 وكان عدد الأطفال بها لا يتعدى 17 طالباً، وبعد أربع سنوات من العمل والجهد تقوم الآن المدرسة بتعليم 450 طفلاً اعتادوا على التسول في الشوارع.

أتت الفكرة لضابط الشرطة بعدما اطلع على تقارير تفيد بحجم الأطفال المتسولين في الحي، وفكر أن دوره كضابط شرطة لن يقتصر على محاربة التسول، بل لا بد أن يكون هناك طريق بديل لهؤلاء الأطفال يحصلون من خلاله على حياة أفضل، والطريق الأفضل من وجهة نظره كان التعليم، ليتواصل مع مؤسسة متخصصة في مجال التعليم تتخذ من مومباي مقراً، والتي يقودها زميلان شابان من الهند لمساعدته في تأسيس مدرسة متكاملة لهؤلاء الأطفال. وفضلاً عن التدريس، توفر المدرسة لوازم مجانية بما في ذلك الزي الرسمي والكتب والحقائب وغيرها.

يقول دارامفير: «عندما تحدثت إلى هؤلاء الأطفال، قالوا لي إنهم ليس لديهم آباء أو أي أقارب آخرين في البداية، وبعدها ذهبت إلى الأحياء الفقيرة واكتشفت أنهم ضمن عدد كبير من الأطفال الذين يعيشون تلك الظروف القاسية، شعرت إذا لم أقم بمساعدتهم، فإنهم سيضيعون حياتهم بأكملها في التسول وبدأت في تعليمهم لمدة ساعة كل يوم». وتأتي العديد من العائلات من ولايتي يوبي وبيهار للمساعدة في هذا المشروع الإنساني، نظير التحاق أطفالهم بالمدرسة، حيث هناك حالة تحفيز لأطفالهم على الدراسة وعدم التوقف بمجرد العودة إلى أرضهم الأصلية.