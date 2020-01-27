جولة من مفاوضات سد النهضة غداً

المصدر: (القاهرة - وكالات)

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكرى، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في مفاوضات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة.

وكانت فرق العمل الفنية والقانونية لمصر والسودان وإثيوبيا، قد أنهت، الخميس الماضي، اجتماعاتها المنعقدة بالخرطوم، بعد تداول لمدة يومين حول مسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة، بحضور مراقبين من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الري السودانية، د. صالح حمد: «إن الاجتماعات شهدت تقارباً في وجهات النظر، مع وجود بعض التباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية».

وتعقد الاجتماعات غداً وبعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة واشنطن والبنك الدولي، من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد. وكان وزير الخارجية المصري، قال إن بلاده اقتربت بشكل كبير من حسم المفاوضات مع إثيوبيا، في ما يتعلق بسد النهضة. و

أوضح شكري، خلال تصريحات نقلها التلفزيون المصري «أن المفاوضات في الولايات المتحدة وصلت لنقطة الحسم، والاجتماع المقبل نهاية يناير، سيحدد الشكل النهائي للاتفاق، والإطار المحدد بين البلدين».