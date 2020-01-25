قتيلان بتظاهرة ضد الحكومة في بغداد

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

قتل متظاهران عراقيان وأصيب العشرات بجروح أمس خلال مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد.

وقال مصدر إن أحد القتيلين أصيب بالرصاص الحي والثاني بقنبلة غاز مسيل للدموع.

وشهد مساء أمس مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين عند طريق سريع محمد القاسم في بغداد، في حين حضّ المرجع الديني علي السيستاني الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وطالب السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير عن أنفسهم، محذراً من المماطلة في تنفيذ الإصلاحات.

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى توقف مؤقت لما سمّاه «المقاومة» ومعاقبة من يخرق الهدنة السياسية في البلاد.

وقال: «نسعى لعدم زج العراق في أتون حرب أخرى» مع الأمريكيين. وفي الوقت ذاته، دعا الصدر إلى غلق القواعد العسكرية الأمريكية في الأراضي العراقية. كما شدد على ضرورة اعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية للحفاظ على السيادة.