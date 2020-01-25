مستوطنون يحرقون مسجداً بالقدس

المصدر: القدس المحتلة- وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن مستوطنين متطرفين أحرقوا أمس مسجداً في القدس، معتبرة ذلك «جريمة واعتداءً صارخاً على مشاعر المسلمين».

واستنكر وكيل الوزارة حسام أبو الرب في بيان الجريمة النكراء التي وقعت في مسجد البدرية القديم في قرية شرفات جنوب القدس، التي أدت إلى إحراق المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قبل إرهابيين يهود.

واعتبر أبو الرب أن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين». وقال، إنه «لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه».