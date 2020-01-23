برلمان الكويت يقر اتفاق نفط المنطقة المقسومة

المصدر: الكويت - البيان، وكالات

وافق البرلمان الكويتي أمس على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية بأغلبية 55 صوتاً ورفض 7 أصوات. وسوف يسمح الاتفاق باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.

واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة بعد توقف دام خمس سنوات.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة تجسيد للتعاون بين السلطتين وحسم لكل جدل وتعتبر لحظة تاريخية تجسد المصير المشترك بين الكويت والسعودية.

واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي على المنطقة المقسومة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة، أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية، وفق امتیازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.

ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها، بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه.