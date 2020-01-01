وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده المشاركة في «إعادة الأمل»

المصدر: الكويت - د.ب.أ

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح المملكة العربية السعودية أمس، لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل».

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، في بيان أمس، إن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح رافق وزير الدفاع مع وفد رفيع المستوى.

يذكر أن عملية «إعادة الأمل» هي العملية التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن، وأُعلن عنها في 21 أبريل 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف عن انتهاء عملية «عاصفة الحزم».