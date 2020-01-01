المستوطنون يعربدون في القدس ونابلس

المصدر: دبي ـــ البيان

أصيب الفتى آدم أبو رموز، بجروح مختلفة بعد اعتداء المستوطنين عليه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية. ووفقاً لمركز معلومات وادي حلوة في سلوان فإن حراس المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الشبان أثناء تواجدهم في الحي.

وحصلت مشادات كلامية وعراك بالأيدي بين الطرفين، ثم قام حراس المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان وساندت المستوطنين في الاعتداء بضرب الأهالي، وألقت القنابل الصوتية بكثافة.

المركز أوضح أن حراس المستوطنين قاموا باحتجاز الفتى آدم أبو رموز واعتدوا عليه بالضرب المبرح، واعتقلوه ثم قاموا بتسليمه لقوات الاحتلال، كما اعتقل وهو ينزف دماً من وجهه ورأسه.

وأضاف أن العديد من الأهالي أصيبوا بشظايا القنابل الصوتية وبرضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليهم، فيما جدد المستوطنون اقتحامهم باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة.

وكان من بين المقتحمين المستوطن الأشد تطرفاً يهودا غليك.

تدمير مركبات

اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على القدس، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» أن مستوطنين حطموا، أمس، عدداً من المركبات الفلسطينية بالقرب من مستوطنة «حومش» شمالي نابلس.

ونقلت عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن أكثر من 30 مستوطناً، كانوا يتواجدون على الطريق الرئيسي بين شارع نابلس - جنين وعلى الطرقات الداخلية والفرعية على شكل مجموعات، وقاموا بإلقاء الحجارة على المركبات، ما أدى إلى تدمير أكثر من 25 مركبة فلسطينية.

صيادو العصافير

في غزة، أطلقت قوات الاحتلال أمس، النار صوب المزارعين وصيادي العصافير والعمال في كل من مدينة غزة وبلدة بيت حانون وخان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة «صفا» أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها من موقعي «كسوفيم» و«الأحراش» تجاه أراضي الفلسطينيين، شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير. كما استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها عمال مكب النفايات شمال قطاع غزة.

وتستهدف قوات الاحتلال المزارعين وصيادي الطيور الموسمية والعمال، بشكل شبه يومي على الحدود الشرقية والشمالية لغزة، في خرقٍ للتفاهمات الموقعة مع الفصائل برعايةٍ مصرية.