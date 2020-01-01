الخارجية العراقية تصعّد لهجتها ضد أمريكا

المصدر: بغداد - وكالات

صعّد العراق من لهجته ضد الولايات المتحدة، إثر الأزمة المستمرة على خلفية الغارات الأمريكية التي استهدفت قبل يومين مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن «جميع الخيارات ستكون مفتوحة إن لم يلب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر طلب استدعائه».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف: «الوزارة ستستدعي السفير الأمريكي ماثيو تولر، لبحث قضية القصف الذي تعرض له عدد من مقار الحشد الشعبي وأودى بحياة وإصابة العشرات». وأضاف الصحاف أن «الوزارة ستذهب لخطوة أبعد من ذلك باتجاه الحوار مع جميع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي، فضلاً عن الأصدقاء الدوليين».